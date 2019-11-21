В Киеве на Троещине произошло смертельное ДТП с участием пешехода

Новости Украины:В Деснянском районе Киева по адресу улица Пуховская, 7 произошло смертельное ДТП с участием пешехода.

В столичном Деснянском районе на улице Пуховской вечером 20 ноября произошла смертельная авария с участием женщины и автомобиля Hyundai Matrix. Врачи были бессильны предотвратить летальный исход происшествия, сообщает "Информатор".

Все случилось 20 ноября около 21:40. Водитель автомобиля рассказал полицейским, Hyundai ехал по Пуховской в сторону ТЭЦ. В этот момент проезжую часть переходила женщина. Мужчина заверил, что двигался на зеленый сигнал светофора и скорость была невысокой.

Стоит отметить, что на перекрестке светофор для пешеходов установлен только на одной стороне дороги. Водитель Hyundai рассказал, что заметил погибшую слишком поздно и до последнего пытался уйти от столкновения. Женщина хотела отбежать от машины, но направилась прямо под колеса Matrix.

К сожалению, пострадавшая женщина получила травмы несовместимые с жизнью. Когда приехали врачи, то они был бессильны. На вид погибшей около 50 лет. На месте работал экипаж патрульной полиции, «скорая» и следственно-оперативная группа. Подробности случившегося выясняются.

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