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В Киеве на Троещине произошло смертельное ДТП с участием пешехода

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В Киеве на Троещине произошло смертельное ДТП с участием пешехода
08:29 Сегодня Телеграф Информатор Фото: Информатор

Новости Украины:В Деснянском районе Киева по адресу улица Пуховская, 7 произошло смертельное ДТП с участием пешехода.

В столичном Деснянском районе на улице Пуховской вечером 20 ноября произошла смертельная авария с участием женщины и автомобиля Hyundai Matrix. Врачи были бессильны предотвратить летальный исход происшествия, сообщает "Информатор".

Все случилось 20 ноября около 21:40. Водитель автомобиля рассказал полицейским, Hyundai ехал по Пуховской в сторону ТЭЦ. В этот момент проезжую часть переходила женщина. Мужчина заверил, что двигался на зеленый сигнал светофора и скорость была невысокой.

Стоит отметить, что на перекрестке светофор для пешеходов установлен только на одной стороне дороги. Водитель Hyundai рассказал, что заметил погибшую слишком поздно и до последнего пытался уйти от столкновения. Женщина хотела отбежать от машины, но направилась прямо под колеса Matrix.

К сожалению, пострадавшая женщина получила травмы несовместимые с жизнью. Когда приехали врачи, то они был бессильны. На вид погибшей около 50 лет. На месте работал экипаж патрульной полиции, «скорая» и следственно-оперативная группа. Подробности случившегося выясняются.

В Киеве произошло страшное ДТП: двое погибших, 8 раненых

Напомним, в среду, 20 ноября, возле здания Верховной Рады на улице Грушевского в Киеве произошло тройное ДТП.

Ранее сообщалось, что в с. Здвижевка Бородянского района в ДТП погибли четыре человека, среди которых были двое детей.

А на трассе Киев-Харьков-Должанский в городе Чугуев произошло дорожно-транспортное (ДТП), в результате которого пострадали двое людей.

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Киев, ДТП, Авария, Происшествие.
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