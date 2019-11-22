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В Киеве проведут аукционы на право эксплуатации парковок

В Киеве проведут аукционы на право эксплуатации парковок
14:42 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:В КГГА решили выставить на аукцион около 14 паковочных мест, аукцион должен состоятся в первых числах декабря.

Киев продает через аукцион 14 парковочных площадок в целом на 835 машиномест.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской госадминистрации со ссылкой на официальную страницу системы электронных торгов Prozorro, где размещены объявления о старте и условиях отбора.

Так, предлагаются 14 парковочных площадок по следующим адресам: ул. Калачевская, 11 - 27 мест; ул. Бальзака, 57 (между а/с № 6, вдоль линии скоростного трамвая) - 57 мест; ул. Симиренко, 22-Г - 131 место; ул. Златоустовская, 11 - 30 мест; ул. Жолудева, 6 - 133 места; просп. Оболонский, 21 - 60 мест; ул. Лабораторная, 28 - 23 места; ул. Бальзака, 83-А (вдоль линии скоростного трамвая) - 147 мест; ул. Милютенко, 19-А - 54 места; ул. Закревского, 93 (площад. 2) - 20 мест; ул. Петра Вершигоры, 9, 9-А - 15 мест; ул. Попудренко, 44 - 40 мест; ул. Закревского, 93 - 44 места; ул. Бальзака, 52/22 (вдоль линии скоростного трамвая) - 24 места.

Все грузовые вагоны УЗ предлагают реализовать через ProZorro

Аукционы должны состояться 2-5 декабря, продолжается прием предложений.

В КГГА отмечают, что тендеры объявлены во исполнение решения Киевского городского совета № 184/6840 от 25.03.2019 относительно реализации права на эксплуатацию парковочных площадок через аукционы "ProZorro.Продажи".

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Киев, Аукцион, КГГА, Парковка, ProZorro.Продажи.
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