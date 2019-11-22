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Украинцев ждут морозные выходные: синоптик рассказала, когда потеплеет

Украинцев ждут морозные выходные: синоптик рассказала, когда потеплеет
14:19 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Украины:В ближайшие дни в Украине будет сохраняться холодная погода, потепление ожидается с 28 ноября.

Увеличение осадков и потепление ожидается в Украине с 28 ноября. Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталья Диденко.

"Мощный восточный антициклон с красивым киношным именем Quincy в выходные и в дальнейшем нас будет вымораживать, но - дудки. Потепление я уже вижу, прогностические модели указывают на увеличение осадков и потепление с 28 ноября. Это чтобы вам было легче воспринимать градусы субботы и воскресенья ", - отметила она.

По словам Диденко, 23-24 ноября в Украине ожидается ночью 3-9 градусов мороза, местами 9-12 градусов ниже нуля, а в дневные часы будет от 3 градусов мороза до 3 градусов тепла.

Выше ожидается температура воздуха в западных областях: днем +1 ... + 5 градусов. На Закарпатье и на юге Крыма +4 ... + 10 градусов.

Сильный, до штормовых порывов, юго-восточный ветер будет создавать опасность на западе, востоке, особенно в Приазовье. Осадки на выходных маловероятны из-за антициклона, добавила синоптик. 

Только в субботу, по ее словам, в западных областях есть вероятность местами небольшого снега и дождя.

"И, между прочим, где осадки и низкая температура воздуха, там и гололедица. Водители, которые едут на Западе Украины, и не думайте без зимней резины путешествовать, может быть опасно ", предупредила Диденко.

Мороз до -12: синоптики дали холодный прогноз на выходные

По ее словам, в Киеве 23-24 ноября осадков не ожидается, ветер уже не будет штормовым, однако всё же порывистым. В ночные часы - мороз, минус 4-10 градусов. В дневные часы в столице ожидается от 2 мороза до 2 тепла.

"Завтра, в годовщину Голодомора, солнце заходит в 16 часов 4 минуты, как раз когда будут зажигать свечи памяти. Будет холодно, в Киеве до 3-4 градусов мороза да еще и с порывистым ветром ", - добавила Диденко.

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Погода, Мороз, Туман, Синоптики.
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