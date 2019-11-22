Скачать
Пятница, 22.11.2019
Гончарук: Мы серьезно настроены на государственно-частное партнерство
Гончарук: Мы серьезно настроены на государственно-частное партнерство
Фотографироваться на паспорт в Украине можно будет в головном уборе
В Украине разрешили фотографироваться на паспорт в головных уборах
Украина узнала всех возможных соперников по группе на Евро-2020
Украина узнала всех возможных соперников по группе на Евро-2020
Telegram не работает: в чем дело
Telegram не работает: в чем дело

В районе разведения Петровское-Богдановка демонтировали две огневые позиции ВСУ

В районе разведения Петровское-Богдановка демонтировали две огневые позиции ВСУ
16:51 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Facebook

Новости Украины:В ГСЧС заявили, что нашли и обезвредили шесть взрывоопасных предметов.

В районе разведения сил и средств Петровское-Богдановка осуществлен демонтаж двух огневых позиций Вооруженных сил Украины.

Как говорится в сообщении на сайте Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, инженерная группа и пиротехники продолжают работы на линии разграничения по разминированию и демонтажу блиндажей в районе разведения сил у населенных пунктов Петровское-Богдановка Волновахского района Донецкой области.

"По состоянию на 14:40 22 ноября инженерной группой ГСЧС Украины осуществлен полный демонтаж двух огневых позиций. Пиротехническими расчетами ГСЧС Украины во время сопровождения инженерных работ обследована территория площадью 0,02 га, извлечены и уничтожены установленным способом 6 единиц взрывоопасных предметов", - говорится в сообщении.

На Донбасс проследовали 19 грузовиков с гумпомощью от ООН

В указанных работах от ГСЧС Украины привлекалось 4 пиротехнических расчета (21 человек личного состава и 8 единиц техники) и одна инженерная группа (9 человек личного состава и 5 единиц техники). Всего от ГСЧС Украины привлекалось 30 человек личного состава и 13 единиц техники.

9 ноября началось, а 11 ноября было завершено разведение сил и средств в районе Богдановки и Петровского.

13 ноября на этом участке началась практическая фаза разминирования территории, которая завершилась 20 ноября.

21 ноября начались мероприятия по демонтажу фортификационных сооружений и других объектов военного назначения.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Донбасс, ГСЧС, Разведение сил, Петровское-Богдановка.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Страховая цена на газ для населения: что готовит правительство
02 СМИ узнали имя победителя Золотого мяча 2019
03 Маникюр 2019-2020: невероятный тренд нейл-арта сезона - треугольный дизайн (Фото)
04 Мороз до -12: синоптики дали холодный прогноз на выходные
05 Экс-глава СБУ Грицак подозревается в госизмене
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Украинцев ждут морозные выходные: синоптик рассказала, когда потеплеет
Украинцев ждут морозные выходные: когда потеплеет
Зачитает лекцию: Порошенко собрался в Канаду
Зачитает лекцию: Порошенко собрался в Канаду
&quot;Люблю украинский народ&quot;: Трамп сделал неожиданное заявление
Трамп сделал неожиданное заявление
Появился официальный трейлер комедии о войне на Донбассе &quot;Наши котики&quot; (Видео)
Появился официальный трейлер комедии о войне на Донбассе "Наши котики" (Видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь