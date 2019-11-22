В Харьковской области неизвестные напали на автомобиль пограничника (Видео)

Новости Украины:В настоящее время сотрудники полиции устанавливают причины происшествия.

Сегодня ночью в пгт Золочев в Харьковской области неизвестные злоумышленники повредили автомобиль заместителя начальника одноименного отдела пограничной службы.

Как сообщает отдел коммуникаций со СМИ Администрации Государственной пограничной службы Украины, утром офицер собирался на службу и обнаружил возле места проживания собственный автомобиль с поврежденными колесами и покрытием кузова (вследствие действия химического вещества, предварительно - кислоты).

Подробности происшествия выясняют сотрудники Национальной полиции в сотрудничестве с офицерами внутренней и собственной безопасности Госпогранслужбы, поскольку вероятно, что злоумышленники повредили транспортное средство, чтобы запугать пограничника в связи с его служебной деятельностью.

По данным пограничников, факты противоправного влияния на охранников границы случаются довольно часто, в частности, в этом году зафиксировано более 100 подобных случаев среди которых: 25 случаев применения насилия, 11 - повреждение имущества, 21 - угроза физического насилия, 52 - создание препятствий в служебной деятельности.