Очнулся после комы: в Днепре врачи вернули к жизни бойца ООС

Новости Украины:Боец получил ранение недалеко от Зайцевого и месяц пролежал в коме.

Врачи Днепропетровской областной клинической больницы им. И. Мечникова вернули к жизни бойца, месяц пролежавшего в коме.

Об этом сообщил главный врач медучреждения Сергей Рыженко в Facebook.

"Боец Елизар, 22 года. Получил проникающее черепно-мозговое ранение в поселке Зайцево. В считанные часы был доставлен в Днепр в Мечникова. Нейрохирурги под руководством Андрея Сирко бросили вызов смерти. Провели операцию с удалением осколков, разрушено 20% мозга", - написал главврач.

По его словам, пациент десятки дней провел в коме. Месяц его тело не производило ни малейших движений. А теперь парень пришел в сознание, появилась динамика, речь и желание жить, проходил реабилитацию в госпитале. По его словам, пациент десятки дней провел в коме. Месяц его тело не производило ни малейших движений. А теперь парень пришел в сознание, появилась динамика, речь и желание жить, проходил реабилитацию в госпитале.

"Андрей Сирко и Станислав Пороник поставили точку на длительной борьбе за будущее Елизара, они накрыли дефект черепа 12х12 см специальной пластиной. Она позволит герою полноценно жить", - отметил Рыженко.