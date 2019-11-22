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Автодорогой Киев-Одесса займется ЕБРР

Автодорогой Киев-Одесса займется ЕБРР
18:25 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Twitter

Новости Украины:ЕБРР предоставит финансирование для реконструкции автодороги Киев-Одесса в размере до EUR450 млн.

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) и правительство Украины в пятницу в Лондоне подписали меморандум о взаимопонимании по проекту реконструкции автодороги M05 Киев-Одесса в Черкасской, Кировоградской, Николаевской и Одесской областях протяженностью 314 км, а также строительства северного участка обхода вокруг Львова протяженностью 23 км.

Как сообщается в пресс-релизе ЕБРР, меморандум подписали премьер-министр Украины Алексей Гончарук и президент ЕБРР Сума Чакрабарти.

Проект будет осуществлять Государственное агентство автомобильных дорог Украины (Укравтодор). В рамках этого проекта ЕБРР также будет поддерживать усиление корпоративного управления и борьбы с коррупцией в агентстве, реформирование украинского дорожного сектора и реализацию мероприятий по повышению дорожной безопасности.

Предварительными условиями предоставления финансирования ЕБРР является успешное завершение всего процесса анализа проектов, включая технико-экономические обоснования и оценку воздействия на окружающую среду, а также окончательное утверждение этих проектов Советом директоров ЕБРР, говорится в сообщении.

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В пятницу будет подписан аналогичный меморандум по этому проекту с Европейским инвестиционным банком (ЕИБ).

Как сообщалось ранее, общая сумма финансирования этого проекта ЕБРР и ЕИБ составит до EUR900 млн, каждая из международных финансовых институций предоставит финансирование на сумму до EUR450 млн.

ЕБРР является самым крупным международным финансовым инвестором в Украине. С начала деятельности в стране в 1993 году ЕБРР взял на себя совокупные обязательства по предоставлению более EUR14,5 млрд в рамках 450 проектов.

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ЕБРР, Киев - Одесса, Автодорога.
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