Прискорбные новости с фронта: погиб украинский военный

Новости Украины:В зоне ООС в пятницу в ДТП погиб украинский военнослужащий, еще один получил ранение в результате обстрела боевиков.

На Донбассе 22 ноября во время выполнения служебных обязанностей в ДТП погиб украинский военнослужащий, еще один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранение в результате обстрела боевиков.

"При исполнении служебных обязанностей в ООС 22 ноября 2019 года, погиб наш побратим, командир батареи старший лейтенант Шацкий Богдан Алексеевич 1995 года рождения. Военнослужащий родом из Хмельницкой области, с.Михля, Изяславского района", - сообщает 15-й реактивный артиллерийский полк.

В свою очередь пресс-центр штаба операции Объединенных сил на странице в Фейсбуке сообщил, что сегодня ранения в результате обстрелов получил один наш защитник, и один военнослужащий из состава Объединенных сил погиб во время дорожно-транспортного происшествия.

"В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял позиции наших подразделений из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120-мм, гранатометов различных систем крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия", - добавили в ООС.

Так, 4 обстрела позиций украинских защитников боевики осуществили в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север": неподалеку н.п.Шумы, Новгородское, Причепиловка.

Также в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 3 обстрела по укреплениям Объединенных сил: у н.п. Талаковка, Невельское, Тарамчук.