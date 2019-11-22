CБУ предотвратила вывоз за границу товаров военного назначения

Новости Украины:СБУ задержала иностранца, который пытался вывезти двигатель для бронетанковой техники.

Контрразведчики Службы безопасности Украины блокировали противоправную деятельность гражданина одной из стран ЕС, который пытался незаконно переместить через государственную границу в Европу товары военного назначения для бронетанковой техники.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

"В пункте пропуска "Шегини" Львовской таможни оперативники СБ Украины обнаружили в автомобиле под управлением иностранца дизельный двигатель, который используется для комплектования боевых бронемашин. Ориентировочная стоимость оборудования, которое вывозилось с сокрытием от таможенного контроля и без соответствующих разрешительных документов, составляет почти 400 тысяч гривень", - говорится в сообщении.

Отмечается, что начато уголовное производство по факту совершения иностранцем преступлений, предусмотренных ч.2 ст.28 (совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией), ч.1 ст.333 (нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю), ч.3 и 4 ст.358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, их сбыт, использование поддельных документов) Уголовного кодекса Украины.

Решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении в совершении уголовных правонарушений.

В настоящее время продолжаются следственно-оперативные мероприятия, в частности для установления причастности к сделке граждан Украины.