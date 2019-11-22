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СБУ: Чиновники одесской мерии похитили 100 миллионов гривень

СБУ: Чиновники одесской мерии похитили 100 миллионов гривень
17:16 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: СБУ

Новости Украины:в СБУ говорят, что чиновники создали искусственную задолженность коммунального предприятия.

В Одессе правоохранители подозревают чиновников мэрии в присвоении 100 млн грн.

Как сообщили в Управлении Службы безопасности Украины в Одесской области, руководство департаментов мэрии Одессы присвоило 100 млн грн посредством создания искусственной кредитной задолженности одного из коммунальных предприятий.

Установлено, что чиновники горсовета в сговоре с коммерческими структурами присвоили почти 100 млн грн при погашении кредитной задолженности в коммерческом банке.

"Злоумышленники искусственно создали кредитную задолженность коммунального предприятия перед банком. Право требования на долги в банке выкупила частная фирма, аффилированная с чиновниками мэрии. После этого коммерсанты, завысив сумму задолженности на 100 млн грн, обратились в мэрию с требованием ее погашения», - сообщили в управлении.

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Как отмечается, решение по оплате завышенного долга принималось на основе недостоверных материалов, сознательно подготовленных должностными лицами нескольких департаментов горсовета. Затем бюджетные деньги были присвоены участниками сделки.

Правоохранители проводят следственные действия в помещениях структурных подразделений Одесского городского совета и фирм, причастных к противоправной деятельности. Цель обысков – выявление вещественных доказательств.

Расследование проводится по ч. 5 ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Спецоперация проводилась совместно с прокуратурой Одесской области.

Сегодня правоохранители проводили обыски в нескольких департаментах Одесского городского совета.

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Сотрудник мэрии сообщил, что это может быть связано с работой коммунального предприятия "Теплоснабжение города Одессы», которому горсовет неоднократно выделял значительные суммы денег из бюджета под предлогом погашения долгов, в том числе по заработной плате сотрудникам.

По информации мэрии, вчера, 21 ноября, городского голову Одессы Геннадия Труханова экстренно прооперировали. Диагноз Труханова не уточняется.  

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Одесса, СБУ, ГБР, Нацполиция.
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