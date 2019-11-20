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СМИ: следователи ГБР не рады передаче в их ведомство дел Майдана

СМИ: следователи ГБР не рады передаче в их ведомство дел Майдана
18:32 Сегодня Телеграф Фото: 24tv.ua

Новости Украины:Следователи ГБР крайне неохотно восприняли идею вести дела Майдана.

Следователи Государственного бюро расследований крайне неохотно восприняли идею заниматься делами Майдана.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил источник в ГБР.

По словам собеседника из ГБР, на самом деле, несмотря на заверения директора Романа Трубы, отдела по делам Майдана в Бюро фактически не существует.

"Труба в приказном порядке заставил все отделы предоставить по несколько следователей для "майдановских" дел, но никто не хочет. Там чуть ли не спички будут тянуть. Люди не хотят, потому что это очень трудно - нужно начинать все с нуля. То есть, сверху спустили приказ выбрать по несколько неудачников в тот отдел, но сейчас списка таких неудачников еще нет", - сказал собеседник агентства.

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Вместе с тем, на пресс-конференции Труба всячески опровергает, что его следователи не хотят браться за дела Майдана.

"Я впервые слышу, что следователи ГБР не будут выполнять поручение руководителя ГБР. Я не слышал, чтобы кто-то отказывался от расследования дел, которые мы получаем от Генеральной прокуратуры", - отметил он.

Как сообщалось, ранее сегодня, 20 ноября, директор ГБР напомнил, что в Бюро создано подразделение по расследованию преступлений, совершенных во время массовых протестов в 2013-2014 годах. По словам Трубы, в нем будут работать 27 следователей. Это подразделение входит в Управление расследования военных преступлений, следователи которого имеют доступ к государственной тайне. На первом этапе это подразделение будет состоять из 25 человек. Но оно сможет увеличиваться по мере поступления уголовных дел.

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Также Труба заверил, что несмотря на то, что следователи ГБР не знакомы с этими делами, это не повлияет на качество их расследования, поскольку они будут тесно сотрудничать с процессуальными руководителями по этим делам из Генпрокуратуры.

В свою очередь генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка отметил, что в ГБР должны перейти около 27 следователей из ГПУ и, таким образом, общее число следователей по "майдановским" делам в ГБР составит около 50 человек.

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ГПУ, ГБР, Дела Майдана.
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