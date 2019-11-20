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Следствие будет вести ГБР: Рябошапка заверяет, что ни одно из дел Майдана не потеряется

Следствие будет вести ГБР: Рябошапка заверяет, что ни одно из дел Майдана не потеряется
18:20 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: ГПУ

Новости Украины:Рябошапка уверяет, что дела Майдана не находятся под угрозой в связи с передачей их в ГБР.

Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка уверяет, что делам Майдана ничего не угрожает в связи с передачей их в Государственное бюро расследований.

Об этом он заявил журналистам на брифинге.

По словам генпрокурора, на сегодняшний день уже переданы все уголовные производства в органы следствия Национальной полиции, Службы безопасности и Государственного бюро расследований, причем большая часть дел - именно в ГБР.

Что касается дел Майдана, то Рябошапка отметил, что сегодня встречался с представителями семей Небесной сотни, и заверил их, что ни одно из майдановских дел не будет потеряно. На сегодняшний день все уголовные производства инвентаризируются специальной комиссией в ГПУ, в которую для прозрачности процесса входят также представители общественности. Инвентаризация займет определенное время, добавил он.

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Кроме того, генпрокурор заверил, что, несмотря на инвентаризацию, следствие не будет остановлено - неотложные следственные действия будут проводиться с участием прокуроров.

Также Рябошапка отметил, что в ГПУ ожидают, что парламент как можно скорее примет изменения в закон о ГБР относительно перехода следователей из Генпрокуратуры в ГБР для того, чтобы расследовать "майдановские" дела.

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В свою очередь директор ГБР Роман Труба напомнил, что в Бюро создано подразделение по расследованию преступлений, совершенных во время массовых протестов в 2013-2014 годах. По словам Трубы, в нем будут работать 27 следователей ГБР.

"На сегодняшний день в ГБР создано отдельное подразделение по расследованию преступлений во время общественных протестов на Майдане Незалежности в 2013-2014 годах. Это подразделение входит в Управление расследования военных преступлений, следователи которого имеют доступ к государственной тайне. На первом этапе это подразделение будет состоять из 25 человек. Но оно может увеличиваться по мере поступления уголовных дел", - сказал Труба.

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Также он заверил, что, несмотря на то, что следователи ГБР не знакомы с этими делами, это не повлияет на качество их расследования, поскольку они будут тесно сотрудничать с процессуальными руководителями этих дел из Генеральной прокуратуры.

В свою очередь Рябошапка отметил, что в ГБР должны перейти около 27 следователей из Генеральной прокуратуры. И таким образом, добавил он, общее количество следователей по "майдановским" делам в ГБР составит около 50 человек.

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Кроме того, генпрокурор опроверг заявление бывшего руководителя Управления спецрасследований ГПУ Сергея Горбатюка о том, что Верховная Рада изменениями в Уголовный процессуальный кодекс от 4 октября продлила для Генпрокуратуры возможность расследовать "майдановские дела" до 27 ноября 2020 года. "Это ошибочное понимание Сергеем Горбатюком положений Уголовного процессуального кодекса. Он не предусматривает такой возможности", - отметил Рябошапка.

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ГПУ, ГБР, Руслан Рябошапка, Дела Майдана.
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