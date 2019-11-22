Завершено досудебное расследование по факту убийства Дарьи Лукьяненко

Новости Украины:Окончено досудебное расследование по факту убийства 11-летней девочки в Одесской области.

Правоохранители направили в суд обвинительный акт в отношении жителя пгт Ивановка Одесской области, подозреваемого в убийстве 11-летней Даши Лукьяненко, сообщает отдел коммуникации полиции Одесской области.

"В ходе досудебного расследования был проведен ряд экспертиз и собрано достаточно доказательств, чтобы доказать вину обвиняемого. Точку в деле поставит суд", - сказал начальник полиции Одесской области Олег Бех

Злоумышленник обвиняется сразу по четырем статьям уголовного кодекса Украины - незаконное лишение свободы несовершеннолетнего (ч. 2 ст. 146), покушение на ее изнасилование (ч.2 ст.15 ч.4 ст.152), убийство (п. п. 2, 9, ч.2 ст.115) и надругательство над ее телом (ч.1 ст 297).

Напоминаем, 11-летняя Даша Лукьяненко, исчезнувшая днем 13 июня в пгт Ивановка Одесской области, 19 июня была найдена погибшей на территории одного из домовладений того же поселка.

Подозреваемый в убийстве - 22-летний местный житель, который, пытаясь избежать подозрения, вместе с односельчанами и волонтерами участвовал в поисках девочки. Его задержали и сообщили о подозрении.

19 июня подозреваемый в убийстве Даши Лукьяненко, был взят под стражу без альтернативы залога.