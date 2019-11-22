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В Краматорске возле памятника жертвам голодомора прошел митинг-реквием

В Краматорске возле памятника жертвам голодомора прошел митинг-реквием
23:46 Пт, 22 Ноябрь 2019 Телеграф Укринформ Фото: dn.gov.ua

Новости Украины:В Краматорске жители почтили память жертв Голодомора.

В Краматорске на Донетчине возле памятника жертвам голодомора состоялся митинг-реквием.

Об этом 22 ноября сообщили в Департаменте информационной и внутренней политики Донецкой облгосадминистрации.

«Сегодня в Краматорске возле памятника жертвам голодомора состоялся митинг-реквием ... Люди собрались, чтобы в скорби склонить низко головы в память об украинцах, которых заставили мучительно умирать от голода, не жалея никого - ни детей, ни пожилых людей. Память - как дань жертвам Голодомора», - говорится в сообщении.

Отмечается, что в митинге приняли участие директор департамента информационной и внутренней политики Наталия Чукова, заместитель городского головы Краматорска Юрий Люлька, представители операции Объединенных сил и Краматорского пограничного отряда ГПСУ.

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Минутой молчания присутствующие почтили память жителей сотен украинских сел и хуторов, которые исчезли с лица земли, после одной из самых страшных страниц в истории украинского народа, и возложили цветы к памятному знаку о всех жертвах тех страшных времен.

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Голодомор, Краматорск.
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