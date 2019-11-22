В Краматорске возле памятника жертвам голодомора прошел митинг-реквием

Новости Украины:В Краматорске жители почтили память жертв Голодомора.

В Краматорске на Донетчине возле памятника жертвам голодомора состоялся митинг-реквием.

Об этом 22 ноября сообщили в Департаменте информационной и внутренней политики Донецкой облгосадминистрации.

«Сегодня в Краматорске возле памятника жертвам голодомора состоялся митинг-реквием ... Люди собрались, чтобы в скорби склонить низко головы в память об украинцах, которых заставили мучительно умирать от голода, не жалея никого - ни детей, ни пожилых людей. Память - как дань жертвам Голодомора», - говорится в сообщении.

Отмечается, что в митинге приняли участие директор департамента информационной и внутренней политики Наталия Чукова, заместитель городского головы Краматорска Юрий Люлька, представители операции Объединенных сил и Краматорского пограничного отряда ГПСУ.

Минутой молчания присутствующие почтили память жителей сотен украинских сел и хуторов, которые исчезли с лица земли, после одной из самых страшных страниц в истории украинского народа, и возложили цветы к памятному знаку о всех жертвах тех страшных времен.