Литва призывает не забывать о Голодоморе и сталинском режиме

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс призывает не забывать о совершенном режимом Сталина Голодоморе в Украине.

Об этом Линкявичюс сообщил в микроблоге Twitter.

"Помним жертв Голодомора - геноцида украинского народа, осуществленного жестоким режимом Сталина 86 лет назад. Мы никогда не должны забывать преступлений против человечности, совершенных тоталитарными режимами", - написал Линкявичюс.

Honoring the victims of #Holodomor, a genocide of the Ukrainian people carried out by the brutal Stalin's regime 86 years ago. We must never forget crimes against humanity committed by the totalitarian regimes. pic.twitter.com/yrPVQX6Eai

— Linas Linkevicius (@LinkeviciusL) November 22, 2019