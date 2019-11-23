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В Днепре неизвестные в балаклавах жестоко избили активистов

В Днепре неизвестные в балаклавах жестоко избили активистов
06:10 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: pixabay.com

Новости Украины:В Днепре неизвестные ворвались в офис активистов и избили их.

В Днепре поздно вечером в пятницу, 22 ноября, жестоко избили активистов. Об этом на своей странице в Facebook написал один из пострадавших активистов Владислав Мельничук.

«Вчера, 22 ноября, около 22 часов вечера, пятеро молодых людей в балаклавах ворвались в помещение "Просвіти" в Днепре и напали на меня и Вирослава Цюпьяка. Избиение было в помещении общественной организации при свидетелях.

Сейчас пишем заявление в полицию и едем в больницу. Есть травмы черепа, челюсти и носа», - рассказал он. Владислав Мельничук является руководителем Сообщества активной молодежи. Как сообщил активист Олег Слабоспицкий, пострадавшие уже написали заявление в полицию. С них сняли побои.

Напоминаем, учительнице средней школы из штата Мэриленд в США предъявили обвинения в избиении 17-летней ученицы. Об этом сообщает CNN со ссылкой на полицию округа Принс-Джордж.

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Днепр, Активисты, Балаклава.
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