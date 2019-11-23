Скачать
Суббота, 23.11.2019
Итоги дня 22 ноября: Зеленский и Трюдо, страховая цена на газ, Гончарук в Лондоне
Итоги дня 22 ноября: Зеленский и Трюдо, страховая цена на газ, Гончарук в Лондоне
"Горький урожай": трагедия Голодомора 1932-1933 годов (Фото)
"Горький урожай": трагедия Голодомора 1932-1933 годов (Фото)
"Не хватает ритма": наставник ПСЖ раскритиковал Неймара
"Не хватает ритма": наставник ПСЖ раскритиковал Неймара
23 ноября - приметы и обряды в день Ераста и Родиона
23 ноября - приметы и обряды в день Ераста и Родиона

В ООС погиб украинский военный

В ООС погиб украинский военный
08:43 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Украины:Боевики 14 раз нарушили "режим тишины" на Донбассе.

Незаконные вооруженные формирования 14 раз нарушили режим прекращения огня, в результате чего один украинский военнослужащий получил ранения, один украинский военнослужащий погиб во время дорожно-транспортного происшествия, сообщает пресс-центр штаба ООС.

"22 ноября вооруженные формирования Российской Федерации 14 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибров 82 и 120 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия, с крупнокалиберными пулеметами включительно…Ранения в результате обстрелов получил один наш защитник. Еще один военнослужащий из состава Объединенных сил погиб во время дорожно-транспортного происшествия", - говорится в сообщении, на официальной странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в субботу утром.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики совершили 6 обстрелов: у Талаковки и Водяного - из ручных противотанковых гранатометов; недалеко Песков - из стрелкового оружия; вблизи Тарамчука и, дважды, у Красногоровки - из СПГ, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

На Львовщине встретили бойцов, которые вернулись из зоны боевых действий

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" обстрелам подверглись следующие населенные пункты; Шумы, Новгородское, Причипиловка, Новолуганское, Зайцево.

"С начала текущих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. Потерь с нашей стороны не зафиксировано", - подытожили в штабе ООС.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Донбасс, ВСУ, ОРДО, ОРЛО, ОРДЛО, ООС.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Невеста Роналду ошеломила Сеть откровенным фото топлес
02 Коломойский: Я скоро верну себе ПриватБанк
03 Выборы, освобождение пленных и возвращение кораблей: Зеленский пообщался с Трюдо
04 Морозные выходные: "леденящий" прогноз погоды на 23-24 ноября
05 Что сможет рассказать цвет глаз о вашем здоровье?
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Труба: Я уйду, но желательно через три года
Труба: Я уйду, но желательно через три года
Морозные выходные: &quot;леденящий&quot; прогноз погоды на 23-24 ноября
"Леденящий" прогноз погоды на 23-24 ноября
В ООС погиб украинский военный
В ООС погиб украинский военный
Сразу три сверхмассивных черных дыры впервые нашли в центре одной галактики
Сразу три сверхмассивных черных дыры впервые нашли в центре одной галактики
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь