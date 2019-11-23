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Праздники близко: в КГГА предупредили о перекрытии улиц столицы

Праздники близко: в КГГА предупредили о перекрытии улиц столицы
09:36 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Twitter

Новости Украины:В КГГА рассказали, какие улицы перекроют на основные зимние праздники.

Во время новогодне-рождественских празднований в центре столицы ограничат движение транспорта по ряду улиц.

Об этом сообщает Официальный портал Киева.

"С 14 декабря 2019 года до 12 января 2020-го зимние развлечения будут проходить на Софийской площади, Владимирском проезде (от Михайловской площади до пересечения с улицей Аллы Тарасовой), проезжей части Владимирского проезда напротив дома № 5. А с 14 декабря 2019 года до 19 января 2020-го – на Контрактовой площади", - говорится в сообщении.

Уточняется, что с 25 ноября до 26 января 2020 года будет действовать ограничение движения транспорта вдоль Владимирского проезда правой полосы в направлении движения к Михайловской площади.

С 25 ноября по 26 января – запрет движения всех видов транспорта вдоль Владимирского проезда (от улицы Малой Житомирской до Михайловской площади).

Кроме этого, 19 декабря с 17:00 до 19:00 – запрет движения всех видов транспорта вдоль улицы Владимирской (от дома № 51/53 до пересечения с улицей Софиевской).

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Также запретят движение транспорта вдоль Владимирского проезда и улицы Владимирской (от дома № 23 на улице Софиевской до Рыльского переулка): 19 декабря – с 16:00 до 22:00; 24 декабря – с 16:00 до 22:00; с 20:00 31 декабря до 03:00 1 января 2020 года; 1 января – с 14:00 до 22:00; 7 января – с 12:00 до 17:00.

В связи с такими изменениями Департаменту транспортной инфраструктуры КГГА поручено внести изменения в работу наземного пассажирского транспорта, о чем будет сообщено дополнительно.

В связи с запретом движения всех видов транспорта в конце декабря – начале января разрешат проезд по улице Крещатик по субботам, воскресеньям, в праздничные и нерабочие дни.

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Киев, КГГА, Праздники.
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