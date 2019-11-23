В штабе ООС рассказали о потерях оккупантов за неделю

Новости Украины:Разведка посчитала потери оккупантов за неделю - 19 человек.

За период с 16 по 22 ноября вооруженные формирования РФ потеряли 19 человек.

Об этом в Facebook со ссылкой на данные разведки сообщил пресс-центр штаба ООС.

"По информации разведки Объединенных сил, с 16 по 22 ноября 2019 года потери вооруженных формирований Российской Федерации составили 19 человек. 9 оккупантов было ликвидировано, а еще 10 человек - это санитарные потери", - говорится в сообщении.

Кроме того, на прошлой неделе российские оккупационные войска потеряли один БПЛА, уточняется в сообщении.

В пресс-центре штаба ООС напомнили, что военные Объединенных сил дают адекватный ответ, открывая огонь по противнику в случае угрозы жизни и здоровью, а также попытках захвата территорий или проникновения вражеских разведывательно-диверсионных групп.