Скачать
Суббота, 23.11.2019
День памяти жертв голодомора: вся Украина чтит память погибших (Фото)
День памяти жертв голодомора: вся Украина чтит память погибших (Фото)
Епифаний: Для почтения погибших от голода в Украине надо 13 лет
Епифаний: Для почтения погибших от голода в Украине надо 13 лет
Капитан Мариуполя раскритиковал нынешнюю власть
Капитан Мариуполя раскритиковал нынешнюю власть
Какой завтра праздник: обычаи традиции на 24 ноября
Какой завтра праздник: обычаи традиции на 24 ноября

В столице занялись внешним видом парков и скверов

В столице занялись внешним видом парков и скверов
13:30 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Twitter

Новости Украины:В Киеве проведен капитальный ремонт 7 парков и 24 скверов.

В 2019 году в столице завершился капитальный ремонт 7 парков и 24 скверов.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

"В начале ноября мы открыли третью очередь парка "Наталки", где построены уникальные детские площадки разных видов, мультифункциональные спортивные поля, беговые дорожки, арки с цветами - это лишь небольшая часть описания парка. Новый современный парк с детским автомобильным городком и новым фонтаном получили жители Подольского района после открытия Куреневского парка. Также открыли парки "Радуга", Пуща-Водица, вторую очередь парка "Победа" парк на улице Винницкой, парковую зону на площади Анкары", -сообщил начальник Управления экологии и природных ресурсов КГГА Андрей Рисованный.

В Киеве проведут аукционы на право эксплуатации парковок

По словам чиновника, в этом году продолжают масштабные преобразования зеленых зон на более функциональные и удобные территории, не уступают паркам и скверам в других европейских городах.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Киев, КГГА, Парк, Сквер.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 У кого сегодня день ангела: значение имени и красивые поздравления
02 Как чистить сосуды в домашних условиях быстро и эффективно
03 Морозные выходные: "леденящий" прогноз погоды на 23-24 ноября
04 Невеста Роналду ошеломила Сеть откровенным фото топлес
05 Нехватка витамина В6: симптомы и лечение
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В штабе ООС рассказали о потерях оккупантов за неделю
В штабе ООС рассказали о потерях оккупантов за неделю
Морозные выходные: &quot;леденящий&quot; прогноз погоды на 23-24 ноября
"Леденящий" прогноз погоды на 23-24 ноября
В ООС погиб украинский военный
В ООС погиб украинский военный
Модель Victoria's Secret Девон Виндзор вышла замуж: роскошные фото с церемонии
Модель Victoria's Secret Девон Виндзор вышла замуж: роскошные фото с церемонии
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь