В столице занялись внешним видом парков и скверов

Новости Украины:В Киеве проведен капитальный ремонт 7 парков и 24 скверов.

В 2019 году в столице завершился капитальный ремонт 7 парков и 24 скверов.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

"В начале ноября мы открыли третью очередь парка "Наталки", где построены уникальные детские площадки разных видов, мультифункциональные спортивные поля, беговые дорожки, арки с цветами - это лишь небольшая часть описания парка. Новый современный парк с детским автомобильным городком и новым фонтаном получили жители Подольского района после открытия Куреневского парка. Также открыли парки "Радуга", Пуща-Водица, вторую очередь парка "Победа" парк на улице Винницкой, парковую зону на площади Анкары", -сообщил начальник Управления экологии и природных ресурсов КГГА Андрей Рисованный.

По словам чиновника, в этом году продолжают масштабные преобразования зеленых зон на более функциональные и удобные территории, не уступают паркам и скверам в других европейских городах.