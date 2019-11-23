Под Киевом в ДТП погибли двое пешеходов

Новости Украины:По сообщению полиции, пешеходы решили перейти дорогу в неположенном месте.

На Киевщине в результате наезда автомобиля погибли двое пешеходов, травмы получили и две пассажирки авто.

Об этом сообщает полиция Киевской области в Facebook.

Уточняется, что смертельное ДТП произошло в темное время суток, в 20.30, на 52 км автодороги Киев - Чернигов, возле села Семиполки Броварского района области.

"О происшествии в полицию сообщил неравнодушный прохожий... Установлено, что 30-летний киевлянин, управляя автомобилем Opel Vectra совершил наезд на двух человек, которые пересекали проезжую часть дороги на неосвещенном участке в неустановленном месте. В результате аварии двое пешеходов, киевляне 1986 и 1975 года рождения, от полученных травм погибли на месте аварии", - говорится в сообщении.

Тела погибших направили на проведение судебно-медицинской экспертизы для установления причин смерти.

В свою очередь, двух пассажирок легкового автомобиля, 29 и 30-летнего возраста, доставили в больницу с телесными повреждениями различной степени тяжести.

По факту ДТП возбуждено уголовное производство по ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.

В полиции призывают граждан переходить проезжую часть только в специально отведенных для этого местах с соблюдением правил личной безопасности, а также пользоваться светоотражающими элементами в темное время суток, что поможет быть более заметными на дороге.