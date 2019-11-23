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На Черниговщине водитель устроил ДТП и скрылся с места происшествия (Фото)

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На Черниговщине водитель устроил ДТП и скрылся с места происшествия (Фото)
15:12 Сегодня Телеграф УНН Фото: Нацполиция

Новости Украины:Полиции удалось найти виновника ДТП благодаря камерам видеонаблюдения.

Неподалеку от Чернигова накануне водитель автомобиля сбил насмерть девятиклассницу и скрылся с места происшествия, его уже задержали. Об этом сообщает со ссылкой на сектор коммуникации полиции Черниговской области.

Трагическое событие произошло 22 ноября между пятью и шестью часами вечера в селе Ивановка Черниговского района. Водитель автомобиля двигался со стороны Чернигова в направлении столицы.

Он сбил девочку 2005 года рождения, которая пересекала дорогу вне пешеходного перехода на неосвещенном участке дороги. От полученных травм ребенок погиб на месте, а водитель скрылся.

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Полиция Черниговской области ввела операцию "Перехват" и подняла по тревоге личный состав. Полицейские нашли его с помощью камер видеонаблюдения "Сеть безопасности", которые умеют распознавать автомобильные знаки и помогают высчитывать, как двигался автомобиль.

На месте дорожно-транспортного происшествия полиция изъяла обломки зеркала и переднего бампера автомобиля Volkswagen, сделала слепки протектора шин.

 

Правоохранители вычислили автомобиль беглеца. Повреждения на микроавтобусе действительно совпадают с теми, которые мог получить автомобиль в результате аварии.

Сейчас с водителем проводятся следственные действия. Решается вопрос о помещении его в изолятор временного содержания.

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Открыто уголовное производство по статье 286 Уголовного кодекса Украины - нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего. Такие действия наказываются лишением свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

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ДТП, Черниговская область, Нацполиция, Полиция Черниговской области.
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