Из ОРДЛО пытались вывезти контрабандой полмиллиона гривень

Новости Украины:Мужчина пытался пронести деньги через КПВВ в обычном рюкзаке.

Сотрудники Государственной фискальной службы Украины на КПВВ "Станица Луганская" предупредили две попытки скрыто вывезти с неподконтрольных территорий 600 тысяч гривен. Об этом сообщает пресс-службу операции Объединенных сил.

"Оперативными сотрудниками Государственной фискальной службы Украины, которые включены в состав Объединенных сил, совместно с военнослужащими пограничной службы, на КПВВ "Станица Луганская" предупредили две попытки ввоза с временно неподконтрольной территории наличных средств на общую сумму 600 тысяч гривен", - говорится в сообщении.

Указано, что первый случай произошел, когда на КПВВ с временно неподконтрольной территории Луганска в направлении пгт Станица Луганская 31-летний гражданин пытался с сокрытием в рюкзаке переместить через линию разграничения 265 тысяч гривен.

"Еще 335 тысяч гривен, с сокрытием от контроля, в этом же направлении, пыталась пронести гражданка 1995 года рождения", - добавили в пресс-службе.

Указано, что об этих случаях проинформировали сотрудников СБУ, а материалы направили в отдел ГУНП в Луганской области для принятия решения согласно действующему законодательству.