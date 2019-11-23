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Из ОРДЛО пытались вывезти контрабандой полмиллиона гривень

Из ОРДЛО пытались вывезти контрабандой полмиллиона гривень
16:44 Сегодня Телеграф УНН Фото: Facebook

Новости Украины:Мужчина пытался пронести деньги через КПВВ в обычном рюкзаке.

Сотрудники Государственной фискальной службы Украины на КПВВ "Станица Луганская" предупредили две попытки скрыто вывезти с неподконтрольных территорий 600 тысяч гривен. Об этом сообщает пресс-службу операции Объединенных сил.

"Оперативными сотрудниками Государственной фискальной службы Украины, которые включены в состав Объединенных сил, совместно с военнослужащими пограничной службы, на КПВВ "Станица Луганская" предупредили две попытки ввоза с временно неподконтрольной территории наличных средств на общую сумму 600 тысяч гривен", - говорится в сообщении.

Указано, что первый случай произошел, когда на КПВВ с временно неподконтрольной территории Луганска в направлении пгт Станица Луганская 31-летний гражданин пытался с сокрытием в рюкзаке переместить через линию разграничения 265 тысяч гривен.

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"Еще 335 тысяч гривен, с сокрытием от контроля, в этом же направлении, пыталась пронести гражданка 1995 года рождения", - добавили в пресс-службе.

Указано, что об этих случаях проинформировали сотрудников СБУ, а материалы направили в отдел ГУНП в Луганской области для принятия решения согласно действующему законодательству.

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Контрабанда, Донбасс, Станица-Луганская, КПВВ, ОРДЛО, Штаб ООС.
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