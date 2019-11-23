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Столичное метро 24 ноября изменит график работы

Столичное метро 24 ноября изменит график работы
23:32 Сб, 23 Ноябрь 2019 Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости Украины:В столичном метро возможны изменения в работе из-за футбольного матча.

В связи с проведением футбольного матча в воскресенье, 24 ноября, возможны некоторые изменения в работе киевского метрополитена.

Об этом сообщает КП "Киевский метрополитен" в Facebook.

"Завтра, 24 ноября в связи с проведением на НСК "Олимпийский" футбольного матча (начало в 17:00) между командами "Динамо" (Киев) и "Мариуполь" (Мариуполь), возможны некоторые изменения в работе столичного метрополитена.

Так, после окончания футбола, с целью обеспечения надлежащей перевозки болельщиков, возможно ограничение (не закрытие) на вход пассажиров станций "Дворец спорта", "Олимпийская" и "Площадь Льва Толстого", - говорится в сообщении.

Борьба с пассажиропотоком: киевское метро ненадолго закроют

Отмечается также, что такие меры применяются по соображениям безопасности во избежание массового скопления пассажиропотока на платформах станций.

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Киев, Метро, Столица, Футбольный матч.
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