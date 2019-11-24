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На Одесчине пограничники выдворили нелегальных мигрантов

На Одесчине пограничники выдворили нелегальных мигрантов
02:00 Сегодня Телеграф УНН Фото: Facebook

Новости Украины:В Одесской области пограничники выдворили нелегальных мигрантов, которых задержали неделю назад.

В субботу оперативные сотрудники Южного регионального управления во взаимодействии с военнослужащими Одесского пограничного отряда выдворили с территории Украины нелегальных мигрантов, которых они задержали вместе с организатором канала неделю назад. Об этом сообщает Южное региональное управление Государственной пограничной службы Украины.

12 ноября на въезде в Одессу оперативные сотрудники Южного регионального управления Государственной пограничной службы Украины задержали 3 нелегальных мигрантов - граждан Турции вместе с их соотечественником - организатором канала.

Задержанные незаконно попали в Украину из Молдовы и планировали продолжить путешествие в страны Европейского Союза.

15 ноября организатору канала было объявлено подозрение о совершении преступления предусмотренного ст.332-2 и ч.2 ст. 332 УК Украины и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком 2 месяца и в качестве альтернативы определены залог в 5 млн гривен.

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Трех иностранных граждан, которые были задержаны вместе с организатором, также признаны виновными в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.2 ст. 204-1 КУоАП и на каждого из них наложен штраф в размере 8500 гривен и запрещен въезд на территорию Украины сроком на 5 лет.

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Пограничники, Нелегалы, Одесчина.
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