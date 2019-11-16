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В Европу через Украину: суд взял под стражу организатора нелегального канала миграции

В Европу через Украину: суд взял под стражу организатора нелегального канала миграции
15:53 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Facebook

Новости Украины:Иностранец организовал канал миграции граждан Турции через территорию Украины.

Приморский районный суд Одессы арестовал иностранца, организовавшего канал нелегальной миграции граждан Турции в страны Евросоюза через Украину.

В секторе по взаимодействию со СМИ Южного регионального управления Госпогранслужбы, вчера взят под стражу гражданин Турции, который на этой неделе на въезде в Одессу был задержан оперативниками управления вместе с четверыми соотечественниками - нелегальными мигрантами.

Как отмечается, 15 ноября прокуратурой Одесской области указанному гражданину Турции (организатору) объявлено подозрение по ст.332-2 и ч. 2 ст. 332 Уголовного кодекса Украины.

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"В Приморском районном суде Одессы вынесено постановление об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей сроком 2 месяца и в качестве альтернативы определен залог в 5 млн грн", - сообщили в управлении.

Акцентируется, что в октябре текущего года данный мужчина уже задерживался пограничниками на территории Украины за аналогичное преступление, за которое был выдворен из Украины с запретом въезда на три года.

Четырех граждан Турции, которых на текущей неделе задержали вместе с организатором, Малиновский райсуд Одессы признал виновными в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.2 ст. 204-1 КУоАП. На каждого из них наложен штраф в размере 8,5 тыс. грн и запрещен въезд на территорию Украины сроком на 5 лет.

"Задержанные иностранцы незаконно попали в Украину из Молдовы. Они планировали продолжить путешествие в страны Европейского Союза", - заявили в секторе.

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В ночь на 13 ноября в Одесской области были задержаны пять нелегальных мигрантов из Турции, один из которых оказался организатором незаконной переправки группы людей через госграницу.

Установлено, что за свои услуги вышеназванный организатор брал со своих соотечественников по 5 тыс. долларов.

Как сообщалось ранее, суд вернул Киеву 1,8 га земли на Рыбальском острове стоимостью 86 млн грн.

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Одесса, Суд, Госпогранслужба, Миграция, Суд Одессы.
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