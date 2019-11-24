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Полиция Одессы разыскивает двух несовершеннолетних детей (Фото)

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Полиция Одессы разыскивает двух несовершеннолетних детей (Фото)
04:03 Сегодня Телеграф УНН Фото: Нацполиция

Новости Украины:В Одессе ищут двух пропавших девочек.

Киевским отделом полиции в Одессе разыскиваются Лазаренко Виолетта, 2009 г.р., и Лазаренко Виталина 2011 г.р. Сестры сегодня сбежали из детского учреждения, место их нахождения пока неизвестно.

Об этом сообщает полиция Одесской области.

Приметы Виталины: худощавая, волосы русые длинные, глаза карие.

Приметы Виолетты: худощавая, волосы черные длинные, глаза карие.

Всех, кому что-либо известно о месте нахождения детей, полиция просит сообщить по телефонам: (048) 766 90 34, (048) 766 89 98 или по спецлинии "102".

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Одесса, Полиция, Нацполиция.
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