Полиция Одессы разыскивает двух несовершеннолетних детей (Фото)

Новости Украины:В Одессе ищут двух пропавших девочек.

Киевским отделом полиции в Одессе разыскиваются Лазаренко Виолетта, 2009 г.р., и Лазаренко Виталина 2011 г.р. Сестры сегодня сбежали из детского учреждения, место их нахождения пока неизвестно.

Об этом сообщает полиция Одесской области.

Приметы Виталины: худощавая, волосы русые длинные, глаза карие.

Приметы Виолетты: худощавая, волосы черные длинные, глаза карие.

Всех, кому что-либо известно о месте нахождения детей, полиция просит сообщить по телефонам: (048) 766 90 34, (048) 766 89 98 или по спецлинии "102".