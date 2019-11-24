На Донетчине остановили незаконное изготовление и реализацию дизтоплива

Новости Украины:Прокуратура Донетчины пресекла незаконное изготовление и реализацию дизтоплива.

В субботу в результате санкционированных следственным судьей обысков в нежилых помещениях, расположенных на территории города Волноваха и в поселке Дмитровка, обнаружено и изъято бензовоз, в котором содержалось около 10 т дизельного топлива.

Об этом сообщает а пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

По версии следствия, указанное топливо реализовывалось местным фермерам и автотранспортным предприятиям по цене 22 грн за 1 литр.

В настоящее время проводятся неотложные следственные действия, направленные на установление всех лиц, причастных к совершению указанного преступления. Решается вопрос о направлении в суд ходатайства о наложении ареста на изъятое топливо и транспортное средство.

Под процессуальным руководством прокуратуры Донецкой области следственным управлением финансовых расследований Государственной фискальной службы в Донецкой области проводится досудебное расследование в уголовном производстве по факту незаконного приобретения, хранения, транспортировки и сбыта незаконно изготовленного топлива (ч. 1 ст. 204 УК Украины).