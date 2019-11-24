Скачать
Воскресенье, 24.11.2019
Эксперт: Украинцы хотят, чтобы в мире знали правду о Голодоморе
Эксперт: Украинцы хотят, чтобы в мире знали правду о Голодоморе
Последний в Малайзии суматранский носорог скончался от рака (Фото)
Последний в Малайзии суматранский носорог скончался от рака (Фото)
Манчестер Сити не без проблем обыграл Челси
Манчестер Сити не без проблем обыграл Челси
Рецепт дня: сочное жаркое чанахи в горшочках из баранины
Рецепт дня: сочное жаркое чанахи в горшочках из баранины

На Донетчине остановили незаконное изготовление и реализацию дизтоплива

На Донетчине остановили незаконное изготовление и реализацию дизтоплива
05:34 Сегодня Телеграф УНН Фото: Facebook

Новости Украины:Прокуратура Донетчины пресекла незаконное изготовление и реализацию дизтоплива.

В субботу в результате санкционированных следственным судьей обысков в нежилых помещениях, расположенных на территории города Волноваха и в поселке Дмитровка, обнаружено и изъято бензовоз, в котором содержалось около 10 т дизельного топлива.

Об этом сообщает а пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

По версии следствия, указанное топливо реализовывалось местным фермерам и автотранспортным предприятиям по цене 22 грн за 1 литр.

В настоящее время проводятся неотложные следственные действия, направленные на установление всех лиц, причастных к совершению указанного преступления. Решается вопрос о направлении в суд ходатайства о наложении ареста на изъятое топливо и транспортное средство.

На Одесчине пограничники выдворили нелегальных мигрантов

Под процессуальным руководством прокуратуры Донецкой области следственным управлением финансовых расследований Государственной фискальной службы в Донецкой области проводится досудебное расследование в уголовном производстве по факту незаконного приобретения, хранения, транспортировки и сбыта незаконно изготовленного топлива (ч. 1 ст. 204 УК Украины).

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Прокуратура, Полиция, Дизтопливо, Донетчина.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Еврейские организации прокомментировали ролик на "5 канале"
02 Россия потеряла военный спутник в Тихом океане
03 Зеленский надеется на упрощение визового режима с Канадой
04 Хомчак: Крым России нужен вовсе не как место для отдыха россиян
05 "Вашу тачку прокачано": представлены новые версии Mercedes GLE и GLS
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Власти США дали согласие: Microsoft будет сотрудничать с Huawei
Компания Microsoft будет сотрудничать с Huawei
В столичном жилом доме возник пожар, погиб человек
В столичном жилом доме возник пожар, погиб человек
Вице-президент США Пенс прибыл в Ирак
Вице-президент США Пенс прибыл в Ирак
Мода 2019-2020: самые стильные принты зимнего сезона
Мода 2019-2020: самые стильные принты зимнего сезона
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь