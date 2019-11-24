Скачать
Воскресенье, 24.11.2019
Итоги дня 23 ноября: День памяти жертв Голодомора и отбытие миссии МВФ
Итоги дня 23 ноября: День памяти жертв Голодомора и отбытие миссии МВФ
Загороднюк: Украине важно, что США - с нами в борьбе против России
Загороднюк: Украине важно, что США - с нами в борьбе против России
Уайлдер в реванше отправил Ортиса в тяжелый нокаут (Видео)
Уайлдер в реванше отправил Ортиса в тяжелый нокаут (Видео)
24 ноября - приметы и обряды в день Федора
24 ноября - приметы и обряды в день Федора

День на Донбассе: враг открывал огонь 8 раз

День на Донбассе: враг открывал огонь 8 раз
08:17 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Украины:Позиции ВСУ на Донбассе подверглись обстрелам гранатометами различных систем.

В субботу, 23 ноября, боевики 8 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

Враг обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В штабе ООС рассказали о потерях оккупантов за неделю

"Вчера, 23 ноября, потерь среди личного состава Объединенных сил вследствие обстрелов не было. С начала этого периода российские оккупационные войска, из крупнокалиберных пулеметов, вели прицельный огонь в районе Тарамчук. Обстрел продолжался более получаса. Потерь с нашей стороны не зафиксировано", - говорится в сводке по состоянию на 7.00 воскресенья, опубликованной на странице пресс-центра в соцсети Фейсбук.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Донбасс, ВСУ, ОРДО, ОРЛО, ОРДЛО, ООС.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Еврейские организации прокомментировали ролик на "5 канале"
02 Россия потеряла военный спутник в Тихом океане
03 Какие только животные не встречаются на нашей планете: самые красивые из них
04 Зеленский надеется на упрощение визового режима с Канадой
05 Хомчак: Крым России нужен вовсе не как место для отдыха россиян
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Запад заснежит, на Востоке ударят морозы: прогноз погоды 24-25 ноября
Запад заснежит: прогноз погоды 24-25 ноября
День на Донбассе: враг открывал огонь 8 раз
День на Донбассе: враг открывал огонь 8 раз
Вице-президент США Пенс прибыл в Ирак
Вице-президент США Пенс прибыл в Ирак
Рецепт дня: сочное жаркое чанахи в горшочках из баранины
Рецепт дня: сочное жаркое чанахи в горшочках из баранины
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь