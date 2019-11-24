День на Донбассе: враг открывал огонь 8 раз

Новости Украины:Позиции ВСУ на Донбассе подверглись обстрелам гранатометами различных систем.

В субботу, 23 ноября, боевики 8 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

Враг обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

"Вчера, 23 ноября, потерь среди личного состава Объединенных сил вследствие обстрелов не было. С начала этого периода российские оккупационные войска, из крупнокалиберных пулеметов, вели прицельный огонь в районе Тарамчук. Обстрел продолжался более получаса. Потерь с нашей стороны не зафиксировано", - говорится в сводке по состоянию на 7.00 воскресенья, опубликованной на странице пресс-центра в соцсети Фейсбук.