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На Ровенщине задержали авторитетного "вора в законе" (Фото, Видео)

На Ровенщине задержали авторитетного "вора в законе" (Фото, Видео)
10:02 Сегодня Телеграф Фото: npu.gov.ua

Новости Украины:В Ровенской области полицейские задержали "вора в законе" "Тенго Питерского".

Правоохранители Ровенщины получили информацию о том, что на территории Украины незаконно находится "вор в законе" и в ближайшее время собирается ехать в столицу. Они установили его вероятный маршрут и провели операцию по его задержанию.

Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции.

Отмечается, что злоумышленник, в криминальном мире известный как "Тенго Питерский" и "Тенго Гальский", был задержан ночью 22 ноября на трассе "Киев-Чоп". В задержании участвовали сотрудники Национальной полиции Украины в Ровенской области, патрульной полиции и ГВ БКОП СБУ в Киеве и Киевской области.

37-летний гражданин Грузии Тенгиз Чара не предоставил документы, лишь имел при себе поддельное водительское удостоверение. Автомобиль, на котором он передвигался, также имел явные признаки поддельных номерных агрегатов. Причиной своего пребывания в Украине он назвал "дружественный визит к старым друзьям".

На протяжении последних трех лет "Тенго Питерский" несколько раз незаконно пересекал границу Украины, за что его задерживали правоохранители с последующим выдворением в Турцию. Последний раз это было в октябре 2019 года.

Несмотря на запрет въезда, он в очередной раз незаконно попал в страну и был задержан. По данным оперативников, Тенгиз Чара намеревался наладить контроль и перераспределение денежных потоков, полученных от совершения имущественных преступлений.

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Сейчас сотрудники управления Государственной миграционной службы Украины в Ровенской области составили административный протокол по факту нарушения правил пребывания в Украине и транзитного проезда через территорию Украины. В ближайшее время он будет выдворен за пределы Украины.

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Ровенская область, Нацполиция.
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