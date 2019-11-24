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Оккупанты открыли огонь возле участка разведения войск

Оккупанты открыли огонь возле участка разведения войск
15:49 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: mil.gov.ua

Новости Украины:Боевики дважды обстреляли украинские позиции с начала суток, потерь нет.

Незаконные вооруженные формирования два раза открывали огонь на востоке Украины с полуночи по состоянию на 14:00 в воскресенье, погибших и раненых среди личного состава Объединенных сил вследствие этих обстрелов нет, сообщается на официальном сайте Министерства обороны Украины.

"По состоянию на данный момент ситуация полностью контролируется украинскими подразделениями из состава Объединенных сил, потерь в наших рядах с начала этого периода нет", - говорится в сводке оборонного ведомства.

Оба обстрела пришлись на донецкое направление, при этом участки разведения сил и средств под огонь не попали. Один из обстрелов пришелся на район с.Тарамчук Марьинского района, другой на район с.Водяное Новоазовского района Донецкой области.

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В первом случае боевики открыли огонь около часу ночи из пулеметов, в ответ украинские военнослужащие применили аналогичное оружие. Обстрел под Водяным был зафиксирован в половине двенадцатого дня, боевики выпустили семь минометных боеприпасов калибра 82 мм. Во втором случае ответный огонь военнослужащие из состава Объединенных сил не открывали.

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Донбасс, ВСУ, ОРДО, ОРЛО, ОРДЛО, ООС.
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