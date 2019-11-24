ДТП с участием детского омбудсмена: полиция открыла дело

Новости Украины:Полиция открыла уголовное производство по факту ДТП с участием детского омбудсмена.

Полиция открыла уголовное производство по факту дорожно-транспортного происшествия с участием уполномоченного президента Украины по правам ребенка Николая Кулебы.

Как сообщила пресс-служба полиции Киева, производство открыто по ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса.

"Сегодня около 14 часов на автодороге "Киев-Одесса", вблизи с. Чабаны, в результате столкновения микроавтобуса и легкового автомобиля пострадали четыре человека. Оба водителя транспортных средств, а также 19-летний и 10-летний пассажиры «Тойоты» получили травмы различной степени тяжести и доставлены в медучреждения. Ребенок находится в реанимационном отделении", - говорится в сообщении.

Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства ДТП.

Как сообщалось ранее, сегодня, 24 ноября, автомобиль, за рулем которого находился Кулеба, попал в ДТП с микроавтобусом Volkswagen.