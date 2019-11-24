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ДТП с участием детского омбудсмена: полиция открыла дело

ДТП с участием детского омбудсмена: полиция открыла дело
20:29 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Полиция

Новости Украины:Полиция открыла уголовное производство по факту ДТП с участием детского омбудсмена.

Полиция открыла уголовное производство по факту дорожно-транспортного происшествия с участием уполномоченного президента Украины по правам ребенка Николая Кулебы.

Как сообщила пресс-служба полиции Киева, производство открыто по ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса.

"Сегодня около 14 часов на автодороге "Киев-Одесса", вблизи с. Чабаны, в результате столкновения микроавтобуса и легкового автомобиля пострадали четыре человека. Оба водителя транспортных средств, а также 19-летний и 10-летний пассажиры «Тойоты» получили травмы различной степени тяжести и доставлены в медучреждения. Ребенок находится в реанимационном отделении", - говорится в сообщении.

Детский омбудсмен попал в ДТП: появились фото и видео с места происшествия

Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства ДТП.

Как сообщалось ранее, сегодня, 24 ноября, автомобиль, за рулем которого находился Кулеба, попал в ДТП с микроавтобусом Volkswagen.

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ДТП, Николай Кулеба, Нацполиция.
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