На Волыни задержали пьяного водителя, который бежал и совершил аварию

Новости Украины:Нетрезвый водитель, который пытался бежать совершил ДТП.

На Волыни полицейские задержали нетрезвого водителя, который пытался скрыться от правоохранителей и совершил ДТП. Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в области.

Так, сотрудники группы реагирования патрульной полиции на улице в райцентре Камень-Каширский обнаружили автомобиль Mercedes Benz - 320, который двигался, нарушая правила дорожного движения.

Его водитель не выполнил законные требования полицейских об остановке и начал убегать. Во время преследования правонарушитель совершил дорожно-транспортные происшествия, в которых был поврежден полицейский автомобиль. Злоумышленника правоохранители остановили и задержали в селе Клетицк этого же района. За рулем оказался ранее судимый 32-летний житель райцентра. Автомобиль злоумышленника поместили на арест площадку.

На правонарушителя полицейские составили шесть административных материалов, в том числе и за управление транспортом в состоянии опьянения. К слову, за неоднократное управление транспортным средством в состоянии спьянниння волынянин уже был лишен права управления. Проверка продолжается.