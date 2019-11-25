В Днепропетровской области сгорел гараж с техникой

Новости Украины:Ангар с грузовиками и комбайном горел в поселке в Днепропетровской области.

В поселке Петропавловка Днепропетровской области на территории фермерского хозяйства в ночь на понедельник, 25 ноября, произошел пожар на площади 28 кв. м внутри ангара, сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

"Огнем поврежден моторный отсек, кабина и колеса грузового автомобиля "КАМАЗ" на общей площади 15 кв. м. Также поврежден моторный отсек, кабина и техническое оборудование комбайна "John Deere-660" на площади 12 м. Кв. и повреждено переднее колесо грузового автомобиля "МАЗ" на площади 1 м. кв", - говорится в сообщении.

Погибших и пострадавших нет. В 1:36 огонь локализовали и в 2:21 ликвидировали.

К ликвидации пожара привлекались девять человек личного состава и две единицы пожарно-спасательной техники Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области.

Напомним, вблизи села Грузевица Хмельницкого района Хмельницкой области горят торфяники.