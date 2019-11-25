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В столице произошел пожар в салоне красоты

В столице произошел пожар в салоне красоты
09:39 Сегодня Телеграф Фото: ГСЧС

Новости Украины:Пожар произошел в одном из салонов красоты столицы.

В Киеве утром спасатели ликвидировали пожар в одном из салонов красоты. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) в Facebook.

Отмечается, что пожар возник 25 ноября в 7:00 в 4-этажном здании по ул. Коминтерной, 7/9, в Шевченковском районе столицы.

На место происшествия незамедлительно прибыли ближайшие пожарно-спасательные подразделения. По прибытию, огнеборцы установили, что возгорание возникло на 1-м этаже в салоне красоты и сопровождалось сильным задымлением.

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7:46 спасатели локализовали пожар и в 7:50 - ликвидировали на площади 15 кв. м. Причина возгорания сейчас устанавливается. Жертв и пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что в субботу, 23 ноября, в Киеве на улице Березняковской в 9-этажке произошел взрыв и произошел пожар.

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Пожар, ГСЧС, Происшествие, Салон красоты.
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