В Винницкой области из-за гололеда перевернулся рейсовый автобус с пассажирами

Новости Украины:В Винницкой области возле города Тульчин произошло ДТП с участием рейсового автобуса сообщением Ольгополь-Винница.

В Винницкой области в понедельник вблизи г. Тульчин из-за гололеда перевернулся рейсовый автобус, пострадали пять человек. Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Винницкой области.

"Сегодня, 25 ноября, вблизи г.Тульчин произошло дорожно-транспортное происшествие с участием рейсового автобуса. В результате аварии телесные повреждения получили пять человек. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа", - говорится в сообщении.

Отмечается, что авария произошла около шести утра. По предварительной информации, водитель автобуса Isuzu сообщением "Ольгополь - Винница" из-за гололеда не справился с управлением, в результате чего транспортное средство перевернулось.

В результате ДТП водитель и четверо пассажиров с травмами разной степени тяжести госпитализированы в районную больницу.

Полиция выясняет причины и обстоятельства аварии.

По факту происшествия открыто уголовное производство по ч.1 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами). За такое правонарушение предусмотрено наказание до 3 лет лишения свободы.