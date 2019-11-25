Подрыв авто в Харькове: в области объявлен план "перехват"

Новости Украины:Полиция устанавливает обстоятельства взрыва в центре Харькова, в городе и области объявлен план "перехват".

Полиция устанавливает обстоятельства взрыва, который произошел в понедельник утром возле дома по ул.Чайковского в Харькове.

"Никто из граждан не пострадал. Механические повреждения получили автомобили, находившиеся в эпицентре взрыва. Злоумышленники, которые вероятно причастны к преступлению, могут передвигаться на автомобиле Opel Vectra синего цвета с государственными знаками европейской регистрации. Приказом начальника Главного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области по Харькову и области введена полицейская операция "Перехват", - сообщает отдел коммуникаций Харьковского облуправления полиции.

Информация о взрыве поступила в полицию в 10:13. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, руководство облуправления полиции, специалисты взрывотехнического управления и сотрудники ГСЧС.

Информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст.15 ч.1. 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщил журналистам адвокат Андрей Гагун, взрыв произошел, когда он сел в машину и начал отъезжать от дома.

Гагун связывает происшедшее со своей профессиональной деятельностью. "В мой адрес неоднократно поступали угрозы, поэтому связываю со своей профессиональной деятельностью. Думаю, что хотят запугать", - сказал он.

Вместе с тем, адвокат отказался назвать дела или фамилии людей, которые могут быть связаны со взрывом.

Гагун также подтвердил, что в доме возле которого произошел взрыв, живет глава Харьковского областного совета Сергей Чернов, но, по мнению адвоката, покушение планировалось именно на него.