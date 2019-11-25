В Киеве задержали грузинского "вора в законе"

Новости Украины:Правоохранители задержали 47-летнего гражданина Грузии, "вора в законе" по прозвищу Дато Сфан, сообщает пресс-служба полиции столицы.

После недавнего задержания в Украине криминального "авторитета", известного под кличками "Тенго Питерский" и "Тенго Гальский", столичным полицейским попался еще один "вор в законе" — "Дато Сфан", незаконно попавший в нашу страну в начале 2019 года.

Мужчина, неоднократно судимый за разбойные нападения, в начале 2019 года незаконно пересек границу Украины и проводил в Киеве встречи с представителями криминалитета.

Как заявил глава полиции Киева Андрей Крищенко, задержанный мужчина 1972 года рождения провел 21 год в местах лишения свободы в РФ. Он был "коронован" в марте 2014 года в Турции. В Киеве и других регионах намеревался управлять уголовным миром, в частности, организовывать так называемые "сходки" для решения вопросов, связанных с перераспределением сфер влияния. Также он планировал привлекать к преступной деятельности молодежь.

На данный момент решается вопрос о депортации иностранца за пределы государства и запрете на въезд в Украину.