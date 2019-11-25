Огромная очередь: украинцы не могут попасть в Словакию (Видео)

Новости Украины:На украинско-словацкой границе в очереди застряли 300 грузовиков.

В пункте пропуска "Ужгород" оформления для выезда из Украины в Словакию ожидают более 300 грузовых автомобилей.

О скоплении транспортных средств предупреждает в Facebook Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины.

"Информируем, что перед пунктом пропуска "Ужгород" на границе со Словакией наблюдается скопление грузовых автомобилей, следующих на выезд из Украины. Сейчас оформления ожидают более 300 транспортных средств", - говорится в сообщении.

Пограничники просят водителей, осуществляющих международные грузовые перевозки, учесть эту ситуацию при планировании поездки. А также отмечают, что все транспортные средства проходят пограничный, таможенный и другие виды контроля в порядке очереди и в соответствии с требованиями действующего законодательства. За нарушение режима в пункте пропуска и общественного порядка грозит административная ответственность, напоминают в ГПСУ.

В то же время местное издание "ProZak" информирует, что автомобили накопились из-за якобы существующего в Евросоюзе запрета движения грузовиков в течение выходных. Из-за задержек движения на границе возникают конфликтные ситуации: водители из других регионов жалуются, что закарпатские грузовики пропускают через КПВВ вне очереди. Поэтому грузовики из других городов перекрыли проезд. На место выехали три бригады патрульных.