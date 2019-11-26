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Суд дал пособнику террористов 8 лет лишения свободы

Суд дал пособнику террористов 8 лет лишения свободы
05:23 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости Украины:Участник террористической организации "ЛНР" находился в розыске и был задержан сотрудниками СБУ в сентябре 2019 года.

Сватовский районный суд в Луганской области признал пособника террористов виновным в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. Информацию обнародовала пресс-служба прокуратуры Луганской области.

"По материалам следствия, которое осуществлялось 3 управлением ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях, с апреля 2015 года указанное лицо несло службу в рядах «народной милиции ЛНР", а именно в "отдельном батальоне связи", собирало и передавало информацию относительно мест дислокации подразделений Вооруженных Сил Украины", - говорится в сообщении пресс-службы облпрокуратуры.

Кроме того, в течение 2016-2019 годов он обеспечивал пропускной режим на оккупационном посту "Изварино" в составе так называемого «государственного таможенного комитета» террористической организации "ЛНР". А также осуществлял контроль перевозок на временно оккупированных территориях Луганской области через закрытые украинские пункты пропуска.

Участник террористической организации "ЛНР" находился в розыске и был задержан сотрудниками СБУ совместно с Государственной пограничной службой Украины в сентябре 2019 года.

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Поскольку обвиняемый содействовал следствию и обличал других соучастников, с учетом позиции прокурора в уголовном производстве суд назначил последнему наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет.

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СБУ, Суд, Луганской область, ЛНР, Участник террористической организации "ЛНР", Сватовский районный суд.
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