Скачать
Вторник, 26.11.2019
Итоги дня 25 ноября: видеообращение Зеленского и ответ Нафтогаза
Итоги дня 25 ноября: видеообращение Зеленского и ответ Нафтогаза
Федоров скоро представит приложение с доступом к цифровым водительским правам
Федоров скоро представит приложение с доступом к цифровым водительским правам
Нурмагомедов выйдет в октагон против Фергюсона: обнародован контракт на бой
Нурмагомедов выйдет в октагон против Фергюсона
26 ноября - приметы и обряды в день Иоанна Златоуста
26 ноября - приметы и обряды в день Иоанна Златоуста

Во Львове произошло массовое отравление на свадьбе

Во Львове произошло массовое отравление на свадьбе
07:26 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины:Во Львове 11 человек отравились после празднования свадьбы в общепите.

Во Львове 11 человек обратились в больницу с острой кишечной инфекцией после того, как в субботу праздновали свадьбу в заведении общественного питания "Менестрель", сообщили в областной Госпотребслужбе.

"Девять человек госпитализированы, двое от госпитализации отказались, лечатся амбулаторно. Их состояние - средней тяжести. Пациенты жаловались на повышенную температуру тела, головную боль, тошноту, рвоту, боль в животе, частый жидкий стул. Не исключено, что заболевших может быть больше, ведь на свадьбе, по словам пациентов было около 90 гостей", - говорится в сообщении на сайте ведомства в понедельник.

В Ровенской области школьники массово отравились конфетами

Чем отравились пострадавшие неизвестно, среди общих блюд, которые они употребляли, были разнообразные изделия из мяса, рыбы, салаты.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Больница, Свадьба, Массовое отравление, Госпотребслужба.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Закон о незаконном обогащении возвращается: Зеленский поставил подпись
02 Зеленский провел телефонный разговор с Путиным
03 Зеленский: Мы обязательно вернем Крым и все наши территории (Видео)
04 Сабо: Я вытянул Шевченко со дна
05 Золотой мяч получил нового обладателя
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Ситуация на Донбассе: 8 обстрелов, ранена мирная жительница Марьинки
Боевики на Донбассе восемь раз обстреляли украинских военных
Новый год и Рождество: сколько будут отдыхать украинцы
Новый год и Рождество: сколько будут отдыхать украинцы
WhatsApp тестирует функцию автоматического удаления сообщений
WhatsApp начал тестирование новой функции
Рецепт дня: настоящий мужской суп
Рецепт дня: настоящий мужской суп
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь