Скачать
Вторник, 26.11.2019
В Украине появятся монеты нового номинала и обновленные банкноты
В Украине появятся монеты нового номинала и обновленные банкноты
Зеленский: Украина не вмешивается в выборы и геополитику США
Зеленский: Украина не вмешивается в выборы и геополитику США
Ман Сити - Шахтер: анонс матча Лиги чемпионов
Ман Сити - Шахтер: анонс матча Лиги чемпионов
Какой завтра праздник: обычаи и традиции на 27 ноября
Какой завтра праздник: обычаи и традиции на 27 ноября

НАБУ задержало 10 сотрудников Киевской таможни

НАБУ задержало 10 сотрудников Киевской таможни
13:09 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины:НАБУ задержало 10 человек по подозрению в нарушении таможенного законодательства, в т.ч. семеро таможенников.

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) задержали 10 человек по подозрению в совершении преступлений, связанных с нарушением таможенного законодательства, сообщает пресс-служба НАБУ.

"В ответ на запросы СМИ сообщаем, что детективы НАБУ под процессуальным руководством САП задержали 10 человек по подозрению в совершении преступлений, связанных с нарушением таможенного законодательства. Предварительно действия задержанных, среди которых 7 сотрудников органов таможенного контроля, квалифицированы по ч.2 ст.364, ч.3 ст.212, ч.1 ст255 УК Украины", - сказано в сообщении.

Отмечается, что сейчас решается вопрос о сообщении задержанным о подозрении. Кроме того, правоохранители осуществляют другие следственные действия, связанные с установлением обстоятельств совершения преступления.

"Сейчас это вся информация, которую можем сообщить, учитывая сохранение тайны следствия", - сказано в сообщении.

В Киеве на Набережном шоссе столкнулись четыре автомобиля

В свою очередь заместитель начальника Киевской городской таможни ГФС Сергей Тупальский на своей странице в Фейсбуке сообщил, что у него дома проходят обыски.

"Пока я не могу точно сказать, в рамках какого дела это происходит…"Общаться мне придется через моего адвоката. Я знаю, что всегда придерживался законодательства и работал в пользу государства", - сообщил он.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Таможня, Коррупция, НАБУ, Сергей Тупальский.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Таблетки не нужны: действенный способ нормализовать давление
02 Итоги дня 25 ноября: видеообращение Зеленского и ответ Нафтогаза
03 Сабо: Я вытянул Шевченко со дна
04 Золотой мяч получил нового обладателя
05 Зеленский поручил Кабмину заняться зарплатами педагогов и врачей
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Когда в Украине появятся платные дороги
Когда в Украине появятся платные дороги
Новый год и Рождество: сколько будут отдыхать украинцы
Новый год и Рождество: сколько будут отдыхать украинцы
Ограбление века: музей Дрездена &quot;обнесли&quot; на миллиард (Фото, Видео)
Ограбление века: музей Дрездена "обнесли" на миллиард (Фото, Видео)
&quot;Скандальное&quot; платье первой леди Украины уйдет с молотка (Фото)
"Скандальное" платье первой леди Украины уйдет с молотка (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь