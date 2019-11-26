В Киеве на Набережном шоссе столкнулись четыре автомобиля

Новости Украины:Ночью на Набережном шоссе в Киеве произошло ДТП с участием четырех автомобилей.

В ночь с 25 на 26 ноября в Киеве на Набережном шоссе произошла авария между четырьмя автомобилями. В результате столкновения перекрытыми оказались две полосы в направлении моста Метро.

Авария произошла около 21:45. Об этом сообщает Информатор.

Столкновение произошло между четырьмя автомобилями — Toyota, Mitsubishi, Mercedes и ВАЗ. По предварительной информации, которую нам сообщили полицейские, причиной ДТП стало несоблюдение безопасной дистанции между автомобилями.

К счастью, несмотря на серьезные повреждения, которые получили все автомобили, никто из участников ДТП не пострадал. На месте происшествия работали патрульные полицейские. Спустя два часа после аварии все автомобили убрали, движение полностью восстановили.

Напомним, в результате дорожно-транспортного происшествия в Полтавской области после столкновения загорелся автомобиль, его водитель погиб.