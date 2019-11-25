Ужасное ДТП в Полтавской области: авто сгорело вместе с водителем

Новости Украины:В Полтавской области случилось ДТП, в ходе которого одно авто сгорело вместе с водителем.

В результате дорожно-транспортного происшествия в Полтавской области после столкновения загорелся автомобиль, его водитель погиб. Об этом сообщает патрульная полиция Кременчуга.

"Ужасное ДТП произошло вблизи села Бутенко. Вчера, около 20 часов, водитель автомобиля Toyota LiteAce не справился с управлением, выехал на встречную полосу и допустил столкновение с автомобилем Skoda Octavia, который двигался во встречном направлении. В результате ДТП произошло возгорание автомобиля Toyota LiteAce. Водитель погиб и сгорел вместе с автомобилем", - сообщили в патрульной полиции в Facebook.

Другие участники ДТП, как отмечается, доставлены в больницу.

Напомним, в среду, 20 ноября, возле здания Верховной Рады на улице Грушевского в Киеве произошло тройное ДТП.