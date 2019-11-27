Спецкомиссия до 13 декабря должна установить причины аварии танкера Delfi

Новости Украины:Соответствующие службы ведут поиск владельца аварийного судна.

В Министерстве инфраструктуры Украины начали всестороннее расследование причин аварии танкера Delfi у побережья Одессы.

Морская администрация образовала специальную комиссию по расследованию инцидента.Об этом сообщает пресс-служба Мининфраструктуры.

"Из-за аварии судна Delfi, произошла 22 ноября 2019 года в акватории морского порта Одесса, Морская администрация создала комиссию по расследованию аварийного происшествия (приказ Морской администрации от 25 ноября № 452 “Об организации расследования аварийного происшествия”), в соответствии с Положением о классификации, порядке расследования и учета аварийных морских происшествий с судами", - говорится в сообщении.

Отмечается, что приказом предусмотрен конечный срок работы комиссии - 13 декабря 2019 года.

Сейчас продолжается сбор соответствующей информации, сведений и материалов, проводятся другие организационные мероприятия с целью установления обстоятельств и причин возникновения аварии.

Как сообщалось, танкер Delfi (флаг Молдова) сел на мель 22 ноября у берегов Одессы. Спасатели сняли с судна двух членов экипажа и капитана, несмотря на то, что судовладелец запретил команде покидать борт судна и подавать сигнал SOS.

По информации СМИ, с корпуса танкера, что, возможно, получил повреждения при столкновении с волноломом, вытекают нефтепродукты, а также из бочек, снесенных с палубы судна.

По состоянию на 25 ноября содержание концентрации нефтепродуктов вокруг полузатопленного судна превышает норму в 19 раз, хотя раньше превышал минимум в 157 раз.

Специалисты Одесского филиала Администрации морских портов Украины готовятся установить вокруг аварийного танкера Delfi боновое заграждение - сорбирующие боны уже установлены на берегу моря.

Сейчас соответствующие службы ведут поиск владельца аварийного судна.

Танкер Delfi спущен на воду в 1974 году в Болгарии. До 2010 года он ходил под флагом Украины с портом приписки Одесса. Сейчас владельцем судна является компания Atenia Holding Ltd, а порт приписки - Джурджулешты.