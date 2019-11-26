Скачать
Вторник, 26.11.2019
Глава СНБО о "нормандском саммите": Мир нужен не только Украине, но и Европе
Глава СНБО о "нормандском саммите": Мир нужен не только Украине, но и Европе
Посол ЕС о расследованиях против Порошенко: Никто не может быть выше закона
Посол ЕС прокомментировал расследования против Порошенко
Манчестер Сити 1:1 Шахтер: онлайн-трансляция матча (2-й тайм)
Манчестер Сити 1:1 Шахтер: онлайн-трансляция матча (2-й тайм)
Песня Вакарчука стала саундтреком к фильму Черный ворон
Песня Вакарчука стала саундтреком к фильму Черный ворон

Газовые переговоры: в СМИ появилась дата следующих технических консультаций

Газовые переговоры: в СМИ появилась дата следующих технических консультаций
22:48 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Бизнеса:Технические консультации по газу ЕС-Украина-РФ пройдут в Брюсселе 29 ноября.

Предшествующие трехсторонней министерской встрече по газоснабжению ЕС-Украина-РФ консультации на уровне экспертов состоятся в Брюсселе 29 ноября, сообщил во вторник "Интерфаксу" источник в Европейской комиссии.

"Мы предусматриваем техническое совещание в Брюсселе в ближайшую пятницу, 29 ноября", - сказал собеседник агентства.

Накануне источник сообщил, что министерскую встречу планируется провести в начале декабря.

Украинская курятина в ЕС: квота увеличена, лазейки закрыты

"После телефонных контактов с различными сторонами переговоров мы предложили новый срок трехстороннего совещания (на уровне министров - Ред.) - начало декабря", - отметил чиновник ЕС.

20 ноября стороны провели предыдущие трехсторонние консультации на уровне экспертов в формате телеконференции. Тогда участники договорились о последующих шагах в этом процессе.

Зеленский рассказал, о чем говорил с Путиным

"Была достигнута договоренность, что стороны теперь будут работать над последующими мерами на двусторонней и индивидуальной основе в ближайшие дни, и на следующей неделе подведут итоги", - сказал журналистам европейский чиновник на прошлой неделе.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Украина, ЕС, Россия, Газовые переговоры, Транзит газа.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Медики назвали причины употреблять чернослив каждый день
02 В Украине появятся монеты нового номинала и обновленные банкноты
03 Таблетки не нужны: действенный способ нормализовать давление
04 В Украине снизят цены на газ для населения
05 Итоги дня 25 ноября: видеообращение Зеленского и ответ Нафтогаза
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Уголовное дело против Федины: в &quot;ЕС&quot; говорят о политических мотивах
Уголовное дело против Федины: в "ЕС" говорят о политических мотивах
В Албании растет количество жертв землетрясения
В Албании растет количество жертв землетрясения
Милованов о трудовых книжках: Я вообще не понимаю зачем они нужны
Милованов о трудовых книжках: Я вообще не понимаю зачем они
Умер легендарный музыкант, бас-гитарист группы The Doors
Умер легендарный музыкант, бас-гитарист группы The Doors
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь