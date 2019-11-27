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На Донбассе боевики 12 раз нарушили "тишину"

На Донбассе боевики 12 раз нарушили "тишину"
07:31 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: ukrafoto.com

Новости Украины:Боевики 12 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военнослужащие не пострадали.

Незаконные вооруженные формирования 12 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военнослужащие не пострадали, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"26 ноября вооруженные формирования Российской Федерации 12 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции Объединенных сил из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия, с крупнокалиберными пулеметами включительно… Потерь в результате обстрелов среди военнослужащих Объединенных сил не зафиксировано", - говорится в сообщении, на официальной странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в среду утром.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики осуществили 5 обстрелов: неподалеку Луганского и дважды у Крымского - из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия; вблизи Новотошковского - из минометов калибра 82 мм, орудий БМП-1, автоматических гранатометов, РПГ и стрелкового оружия; у Троицкого – из станковых противотанковых гранатометов.

День в ООС: боевики совершили провокации возле участка разведения

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" обстрелам подверглись следующие населенные пункты: Старогнатовка, Широкино, Березовое.

"С начала текущих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. Потерь не было", - подытожили в штабе ООС.

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Боевики, Донбасс, ВСУ, ООС.
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