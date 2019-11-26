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День в ООС: боевики совершили провокации возле участка разведения

День в ООС: боевики совершили провокации возле участка разведения
18:34 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины:Боевики 6 раз нарушили режим тишины на Донбассе с полуночи, пострадавших нет.

Незаконные вооруженные формирования шесть раз обстреляли позиции подразделений Объединенных сил на востоке Украины с начала текущих суток.

"Потерь вследствие обстрелов среди личного состава Объединенных сил не было", - говорится в сводке, опубликованной на странице Операции Объединенных сил в соцсети Facebook во вторник.

Боевики открывали огонь из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Четыре обстрела пришлись на район ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", еще два – на район ответственности оперативно-тактической группировки "Север".

При этом в штабе ООС отмечают, что боевики продолжают вести провокационные обстрелы в непосредственной близости от границ участка разведения №3 у сел Богдановка и Петровское Волновахского района Донецкой области. "Спровоцировав огонь они надеются на то, что наши защитники попадут по участку разведения №3 "Петровское". Все эти действия со стороны вооруженных формирований РФ происходят накануне встречи трехсторонней контактной группы в Минске", - говорится в сообщении.

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На участке разведения №1 возле пгт Станица Луганская Луганской области, на контрольном пункте въезда-выезда КПВВ и у моста, работают сотрудники Красного Креста по оказанию помощи населению. ГСЧС Украины провело техническое обследование участков местности по обе стороны от дороги в районе лесополосы и моста. Предварительно согласована дата разборка временного мостового перехода - на начало декабря.

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На участке разведения №2 в районе г.Золотое Луганской области, в 12.00 26 ноября началась верификация Специальной мониторинговой миссией ОБСЕ результатов выполненных обязательств по разведению сил и средств. В общем сотрудники ГСЧС Украины обследовали 43,52 гектара территории, изъяли 79 взрывоопасных предметов, демонтировали шесть блиндажей и три вспомогательных сооружения.

На участке разведения №3 у Богдановки ГСЧС провела разборку двух вспомогательных сооружений. Изъято четыре взрывоопасных предмета.

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Донбасс, ВСУ, ОРДЛО, ООС.
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