Кальюлайд о визите на линию соприкосновения: Люди с другой стороны боялись с нами общаться

Новости Украины:Президент Эстонии поделилась впечатлениями от поездки на Донбасс.

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд на совместной пресс-конференции с Президентом Украины Владимиром Зеленским заявила о решительной поддержке Украины, ее территориальной целостности и реформ.

При этом она привела конкретный пример со своими впечатлениями после поездки на линию соприкосновения на Донбассе.

"Главной целью моего визита было то, чтобы я могла рассказать лидерам других стран, что там происходит. Запомнилось, как люди, которые пришли на контролируемую Украиной территорию с другой стороны (линии соприкосновения - ред.), вообще боялись с нами общаться. И это показатель того, что они пришли из среды, где царит страх", - сказала Кальюлайд.

Она также добавила, что в этой поездке ее сопровождал "вице-премьер (Геннадий Зубко - ред.), к нему люди тянулись, с ним общались, это четко показывает, на чьей стороне вообще люди на Донбассе". Поэтому, по словам Кальюлайд, международное сообщество должно помнить, что в данном случае речь не идет о том, что обе стороны виноваты. "Мы имеем дело с агрессией, где одна сторона является агрессором, вторая - жертвой", - подчеркнула президент Эстонии.

Она также заявила о решительной поддержке Украины и ее реформ.

Как сообщалось ранее, продолжается визит Президента Зеленского и украинской делегации в Таллинн, где пройдут встречи главы государства со Спикером Рийгикогу (эстонского парламента) Хенни Пиллуаасом и премьер-министром Эстонии Юри Ратасом, а также общение с местной украинской диаспорой.