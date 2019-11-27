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В Хмельницкой области задержан "псевдоминер"

В Хмельницкой области задержан "псевдоминер"
09:31 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины:В Хмельницкой области полиция задержала псевдоминера-рецидивиста.

Сотрудники Каменец-Подольского отдела полиции установили и задержали мужчину, который сообщил на линию "102" о заминировании одного из центральных мостов города, сообщает сектор коммуникации полиции Хмельницкой области

Незнакомец сообщил, что в Каменце-Подольском он заминировал мост под названием "Бегущая лань".

"Полицейские установили личность "шутника". Им оказался местный 40-летний житель, который находился в нетрезвом состоянии. Мужчину задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Ему объявлено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.1 статьи 259 Уголовного кодекса Украины - Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности", говорится в сообщении, на официальном сайте ГУ Нацполиции в Хмельницкой области.

У полиции много работы: Харьков "заминирован"

Как выяснили сотрудники полиции, мужчина уже на раз привлекался к административной ответственности за ложные вызовы полиции.

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Полиция, Хмельницкая область, Минирование, Псевдоминер.
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